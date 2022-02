Personalvermittlung Hays mietet 2.500 m² Bürofläche im Mizal

Die Hays AG wird mit ihrer Düsseldorfer Niederlassung umziehen. Die Personalvermittlung mietet dafür ab Dezember 2022 rund 2.500 m² langfristig im Bürokomplex „Mizal“.

.

Das „Mizal“ befindet sich in der Völklinger Straße 33/Ecke Plockstraße im Teilmarkt Medienhafen. Der Gebäudekomplex umfasst eine Gesamtmietfläche von rund 37.000 m² und wurde jüngst im Dezember 2021 fertiggestellt.



„Mit der Anmietung gehen wir den nächsten Schritt im Rahmen unserer Deutschland-Strategie. Wir realisieren im Mizal unsere hybride Arbeitswelt WORK@Hays auf dafür bestens geeigneten Flächen. Wir freuen uns auf diesen pulsierenden und attraktiven Campus“, erklärt Ulrich Otterbein, Head of Corporate Real Estate Management bei Hays.



„Wir haben in einem mehrstufigen Auswahlprozess verschiedene moderne Büroimmobilien im Hinblick auf die Umsetzung der neuen Arbeitsplatzkonzepte sowie der lokalen Standortgegebenheiten geprüft“, kommentiert Simon Herlitz, Director Advisory & Transaction Services bei CBRE die Anmietung.