Ein in der Rhein-Ruhr-Region tätiger Personaldienstleister eröffnet einen neuen Standort in einem Büro- und Geschäftshaus in unmittelbarer Umgebung der Königsallee. Eigentümerin und Vermieterin der Liegenschaft ist eine Privatinvestorin. Mietbeginn ist im Frühjahr 2023. Der Personaldienstleister verlegt dann seinen Standort aus dem näheren Umfeld hierher.

