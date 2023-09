Personaltrainer mietet im Bonner Kottentor

Der Bonner Personaltrainer Rüdiger Bülow, Geschäftsführer von Training Is Personal, mietet rund 250 m² Fläche im Neubauprojekt Kottentor. Die Mietfläche wird im Laufe des Jahres final ausgebaut und im ersten Quartal 2024 übergeben. Larbig und Mortag war vermittelnd tätig.

