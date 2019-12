Ein weltweit agierender Personaldienstleiter ist neuer Büromieter im Lift-Off auf dem Flugfeld in Böblingen. Auf Vermittlung von Angermann wurde ein Mietvertrag über ca. 900 m² abgeschlossen. Der Einzug in dem im Frühjahr fertiggestellten Bürogebäude erfolgte bereits im Oktober. Derzeit stehen noch Flächen in der von der Strabag Real Estate, Bereich Stuttgart, realisierten Immobilie zur Verfügung.

