Personaldienstleister wird Mieter im G14 in Düsseldorf

Der Personaldienstleister Gulp hat zum 01.07.2023 rund 150 m² Bürofläche im G14 in der Graf-Adolf-Straße 14 in Düsseldorf bezogen. Das Unternehmen ist Teil der Randstad Gruppe. Das G14 befindet sich in direkter Nachbarschaft zur Königsallee im der Düsseldorfer Innenstadt und sticht durch seine nachhaltige und ressourcenschonende Bauweise hervor. Vermietet wurde die Liegenschaft durch die Conren Land Management GmbH, die das Gebäude Ende 2021 erworben hat [wir berichteten]. Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses für den Mieter beratend tätig war.

