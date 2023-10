Die Arbeitswelt Personaldienstleistungen GmbH & Co. KG hat ca. 94 m² Bürofläche in der Dienerreihe 4 in der Hamburger Speicherstadt angemietet. Der Einzug in das dortige Wasserschloss soll im ersten Quartal 2024 erfolgen. Eigentümer ist HHLA. Angermann war vermittelnd tätig.

[…]