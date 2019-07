Personaldienstleister bezieht Düsseldorfer Niederlassung

Die König GmbH & Co KG hat im Rahmen ihrer Expansion Flächen in Düsseldorf angemietet: Zukünftig werden rund 100 m² in der zentral gelegenen Schadowstraße 55 als Büro und Anlaufstelle für Kandidaten in der Rheinmetropole fungieren. Damit wächst die Präsenz des familiengeführten Personaldienstleisters mit Sitz im niedersächsischen Moringen auf insgesamt 19 Niederlassungen deutschlandweit. Bei dem Eigentümer der Immobilie handelt es sich um eine Privatperson. Während des gesamten Anmietungsprozesses wurde der neue Mieter von Savills beraten.

„Der Markteintritt in der nordrhein-westfälischen Hauptstadt war nach über 50 Jahren Unternehmensgeschichte und bundesweit flächendeckenden Repräsentanzen die logische Konsequenz. Mit den Flächen in der Innenstadt ist unser Kunde nah an seinen Partnern und reagiert insbesondere auf die dort steigende Nachfrage im Vermittlungssegment von kaufmännischen Fachkräften“, so Sebastian Renke, Associate Director und Teamleader Office Agency bei Savills in Düsseldorf. „Das Personaldienstleistungsunternehmen wird vom neuen Standort aus den Kompetenzbereich ,König Office‘ weiterentwickeln und sich so auch hier als Experte für Büro und Verwaltung etablieren.“ Darüber hinaus ist das Unternehmen in Nordrhein-Westfalen in Essen und Köln ansässig.