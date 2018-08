Personalberater zieht in die Gehry-Bauten im Düsseldorfer MedienHafen

Neuer Zollhof 1

Die im April dieses Jahres gegründete ESE Executive Search Excellence GmbH ist auf der Suche nach neuen repräsentativen Flächen in Düsseldorf am Neuen Zollhof 1 im MedienHafen fündig geworden. Hierfür hat das Personalberatungsunternehmen ab Oktober 2018 rund 200 m² Bürofläche in dem mit Rotklinker verkleideten Haus A des prominenten Landmark Buildings angemietet.

Eigentümer der Gebäude, die nach ihrem Architekten Frank Gehry auch als „Gehry-Bauten“ bekannt sind, ist eine Pensionskasse. Während des Vermittlungsprozesses war Savills beratend für den Mieter tätig.