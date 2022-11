Personalberater Topeople zieht ins Offenbacher Rockywood

Der auf die Baubranche spezialisierte Personalberater Topeople Group GmbH schließt einen neuen, langfristigen Mietvertrag im Neubauprojekt Rockywood in der Hafenallee 57-61 in Offenbach ab. Die Mietfläche des Personalvermittlers beträgt rund 1.130 m². Beraten wurde das Unternehmen von Blackolive.

.

Mit dem von Primus Developments entwickelten Neubauprojekt Rockywood entsteht ein kreatives Mikroquartier am Offenbacher Hafen, welches Büroflächen mit einem Blick auf die Frankfurter Skyline bietet. Der Projektentwickler hatte sich das Grundstück in 2021 gesichert und war nach dem erfolgreichen Abriss der Bestandsbebauung im Sommer mit dem Bau gestartet [wir berichteten].



Die beiden Baukörper Rocky und Wood werden durch einen öffentlichen Platz, den sogenannten Playground, miteinander verbunden. Der L-förmige Bauteil besteht aus Holzmodulen, wodurch mehr CO2 im Gebäude gespeichert wird, als in der Herstellung verbraucht wird. Die Fertigstellung des Gebäudeensembles ist für das vierte Quartal 2023 geplant.