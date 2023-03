Persch Consult übernimmt TÜV SÜD ImmoWert

Die zur Tinsa Gruppe gehörende Persch Consult übernimmt die TÜV Süd ImmoWert. Die nach eigenen Angaben zu den Top 10 der deutschen Immobilienbewertungsunternehmen gehörende TÜV-Tochter firmiert ab dem 01. März 2023 unter dem Namen PCCS Immowert GmbH.

Nach Unternehmensangaben ist die Persch Consult GmbH seit der Integration in die Tinsa Gruppe Ende 2020 überdurchschnittlich gewachsen und hat ihre Größe nahezu verdoppelt. Mit der Übernahme der TÜV Süd ImmoWert untersteiche man die Entwicklung zu einem der größten unabhängigen Bewertungsunternehmen.



„Diese Akquisition ist ein Meilenstein in der Wachstumsstrategie der Persch Consult GmbH. Das Team der TÜV Süd ImmoWert GmbH bringt sehr viel Erfahrung mit, was für uns einerseits einen Kompetenzgewinn bedeutet und andererseits eine tolle Voraussetzung für einen erfolgreichen Integrationsprozess ist, der Anfang März beginnen wird“, sagt Nikolaus Persch, Gründer und Geschäftsführer der Persch Consult GmbH Chartered Surveyors.