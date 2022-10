Pernod Ricard Deutschland bleibt im Kölner Westgate

Der seit 2012 im Westgate ansässige französische Spirituosenkonzern Pernod Ricard [wir berichteten] wird sein Deutschlandgeschäft auch künftig vom Kölner Rudolfplatz heraus steuern. Das Unternehmen hat den Mietvertrag für die rund 3.000 m² große Fläche in dem Büro- und Geschäftshaus am Habsburgerring 2-12 langfristig verlängert.

.

Das Westgate verfügt über eine Gesamtmietfläche von insgesamt 20.100 m², davon 17.400 m² für Büros. Von der Europäischen Kommission wurde es aufgrund seiner nachhaltigen Bauweise und dem energieeffizienten Betrieb als Green Building ausgezeichnet. Vermieter des Gebäudes ist MEAG, Vermögensmanager von Munich Re und Ergo. Pernod Ricard Deutschland wurde von JLL im Rahmen eines Tenant-Representation-Mandats exklusiv beraten.



Pernod Ricard vertreibt weltweit mit insgesamt 18.500 Beschäftigten Spirituosen, Weine und Champagner in mehr als 160 Ländern. In Deutschland wird die Gruppe durch Pernod Ricard Deutschland GmbH mit Sitz in Köln repräsentiert und vermarktet ein Portfolio von bekannten Marken wie Ramazzotti, Havana Club, Absolut, Perrier-Jouët, Jameson, The Glenlivet, und Monkey 47.