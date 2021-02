Die Permobil GmbH, die elektrische Rollstühle, sowie Transport- und Kommunikationslösungen für Menschen mit physischer Behinderung entwickelt, produziert und vermarktet, hat Anfang des Jahres einen neuen Mietvertrag geschlossen. Rund 750 m² Büro- und Werkstattfläche wurden Am Brüll 17 in Ratingen in einem Büroprojekt von der Aicher & Sohn Am Brüll GbR angemietet. Colliers war bei der Anmietung für den Mieter tätig.

.