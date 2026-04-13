Baubeginn 2027
Periskop gibt Projekt „20 Morgen Stahnsdorf“ an Maxar ab
Periskop Development hat das rund 51.700 m² große Grundstück „20 Morgen Stahnsdorf“ südwestlich von Berlin erfolgreich im Auftrag der Eigentümerin veräußert. Käufer ist die in Berlin ansässige Maxar AG. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Das ehemalige Telekomgelände am Güterfelder Damm 87–91 wurde in kooperativer Zusammenarbeit mit der Gemeinde Stahnsdorf zu einem nachhaltigen, gemischt genutzten Quartier mit einer Bruttogrundfläche (BGF) von ca. 60.000 m² entwickelt. Vorgesehen sind rund 350 Wohneinheiten, darunter Mehrfamilienhäuser und Townhouses, sowie Flächen für soziale und gewerbliche Nutzungen wie medizinische Einrichtungen, Pflege, Co-Working, Gastronomie und Ateliers.
„Mit 20 Morgen in Stahnsdorf haben wir gemeinsam mit der Gemeinde ein städtebauliches Konzept geschaffen, das Wohnen, Arbeiten und soziale Nutzung auf nachhaltige Weise miteinander verbindet. Wir freuen uns, dass die Maxar AG dieses Projekt nun weiterführt und das Quartier mit Leben füllen wird. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Gemeinde Stahnsdorf war dabei ein wesentlicher Erfolgsfaktor“, sagt Dr. Simon Kempf, Managing Partner Periskop Development.
Dr. Mario Weißkopff, Vorstand Maxar AG, ergänzt: „Mit dem Ankauf des Projekts in Stahnsdorf sichern wir uns einen strategisch wichtigen Standort im Berliner Südwesten. Wir bauen auf dem von Periskop Development gemeinsam mit der Gemeinde entwickelten Konzept auf und führen das Quartier in die nächste Entwicklungsphase.“
Im Fokus steht eine effiziente und zügige Umsetzung im KfW-40-NH-QNG-Standard und damit auf dem aktuell höchsten Förderniveau der KfW. Die Planungen sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, der Baubeginn ist für 2027 vorgesehen.
Die Planung legt besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und Aufenthaltsqualität. Neben der Integration von drei bestehenden Gebäuden und dem Erhalt des alten Baumbestands entstehen großzügige Grünflächen. Ein zukunftsfähiges und nachhaltiges Energiekonzept mit Photovoltaik und energieeffizienter Bauweise reduziert den CO₂ Fußabdruck und sorgt für dauerhaft niedrige Betriebskosten.
Für die Vermarktung des Projekts war Knight Frank mandatiert.