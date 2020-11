Peper & Söhne starten Neubau im GVZ Wilhelmshaven

Der Baustart für die Multi-User-Halle „Atlantic One“ an der Einfahrt zum Güterverkehrszentrum JadeWeserPort in Wilhelmshaven ist erfolgt. Hier realisiert der Projektentwickler und Investor Peper & Söhne einen hochwertigen Hallenneubau mit rund 12.000 m². Zusätzlich entstehen bis zu 745 m² Büro- und Sozialflächen. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2021 avisiert.

.