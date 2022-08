Der Startschuss für das „Spurwerk“ in Bremen ist gefallen, die Bauarbeiten am ersten Bürogebäude auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs in der Bremer Neustadt haben begonnen. Peper & Söhne revitalisiert das Brownfield und schafft so im ersten Bauabschnitt auf 30.000 m² moderne Büro- und Gewerbeflächen in zentraler Lage in der

Fotos: Visualisierung: Matthias Harms



[…]