Peper & SÃ¶hne entwickelt neuen Standort fÃ¼r Schauenburg Industrietechnik in Bremen

Peper & SÃ¶hne realisiert fÃ¼r Schauenburg Industrietechnik einen neuen Standort im Gewerbegebiet BayernstraÃŸe in Breme. Auf rund 9.080 mÂ² entstehen moderne Produktions-, BÃ¼ro- und SozialflÃ¤chen, die den bisherigen Standort in der IngolstÃ¤dter StraÃŸe ersetzen. Der Einzug ist fÃ¼r Oktober 2026 geplant.

.

Auf einer GrundstÃ¼cksflÃ¤che von rund 9.080 mÂ² entstehen rund 4.192 mÂ² HallenflÃ¤che sowie flexible BÃ¼ro- und SozialflÃ¤chen fÃ¼r den international agierenden Systemlieferanten fÃ¼r technische LÃ¶sungen aus Elastomeren und Thermoplasten, in Bremen speziell fÃ¼r Schlauchleitungs- und Armaturentechnik. Der Einzug der Schauenburg Industrietechnik GmbH ist fÃ¼r Oktober 2026 vorgesehen. Der Mietvertrag lÃ¤uft Ã¼ber 15 Jahre. Der Neubau in der Rosenheimer StraÃŸe wird den aktuellen Standort in der IngolstÃ¤dter StraÃŸe ersetzen. TotalÃ¼bernehmer ist die Goldbeck Nord GmbH. Das Immobilienberatungshaus Robert C. Spies war vermittelnd und beratend tÃ¤tig. Mit dem Neubau strebt Peper & SÃ¶hne mindestens das DGNB-Zertifikat in Gold an.



â€žMit dieser Light-Industrial-Immobilie schaffen wir fÃ¼r Schauenburg Industrietechnik ein passgenaues, zukunftsorientiertes GebÃ¤ude â€“ flexibel in der Nutzung und konsequent auf Effizienz sowie Nachhaltigkeit ausgelegt. Die verlÃ¤ssliche Zusammenarbeit aller Beteiligten hat dieses Projekt in kurzer Zeit auf den Weg gebrachtâ€œ, sagt Christoph Peper, geschÃ¤ftsfÃ¼hrender Gesellschafter von Peper & SÃ¶hne.



â€žNach intensiver Suche haben wir nun die passende LÃ¶sung gefunden: Wir werden unsere beiden Standorte in Bremen in einem neuen, gemeinsamen GebÃ¤ude zusammenfÃ¼hren. Damit schaffen wir nicht nur mehr Effizienz und kurze Wege, sondern setzen zugleich ein starkes Signal fÃ¼r die ZukunftsfÃ¤higkeit des Standorts Bremen. Mein besonderer Dank gilt der hervorragenden Zusammenarbeit mit der Firma Peper & SÃ¶hne sowie Malte Seemann von Robert C. Spies, der die entscheidende Verbindung hergestellt hat. Am neuen Standort entsteht eine moderne Schlauchleitungsproduktion, die unseren Anspruch an QualitÃ¤t und Innovation nachhaltig untermauern wirdâ€œ, sagt Lars Blatt, CSO bei Schauenburg Industrietechnik GmbH.



â€žWir freuen uns, dass wir Schauenburg Industrietechnik bei der Standortsuche und der Realisierung des Neubaus begleiten durften. Die Zusammenarbeit war von einem sehr partnerschaftlichen und vertrauensvollen Miteinander geprÃ¤gt. Mit dem neuen GebÃ¤ude im Gewerbegebiet BayernstraÃŸe wird ein moderner, nachhaltiger Standort geschaffen, der optimal auf die Anforderungen von Schauenburg Industrietechnik zugeschnitten ist und langfristige EntwicklungsmÃ¶glichkeiten bietetâ€œ, sagt Malte Seemann, Logistikimmobilienberater bei Robert C. Spies Industrial Real Estate.



Der Neubau im Gewerbegebiet BayernstraÃŸe wird im DGNB-Gold-Standard errichtet und entspricht der EU-Taxonomie. Das Nachhaltigkeitskonzept umfasst unter anderem eine Luft-Wasser-WÃ¤rmepumpe mit natÃ¼rlichem KÃ¤ltemittel, eine Smart-Meter-Infrastruktur zur Verbrauchserfassung, eine Elektroladeinfrastruktur sowie eine Photovoltaikanlage. Das ESG-Konzept wird vollstÃ¤ndig auf die BedÃ¼rfnisse des Mieters angepasst.



Der Standort ist Ã¼ber die B6 und die A27 verkehrlich gut angebunden.