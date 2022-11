Peper erzielt erste Vollvermietung am Spurwerk

Die erste Vollvermietung am Spurwerk ist erreicht: Auf dem 9 ha großen Gelände des ehemaligen Bremer Neustadtsgüterbahnhofs befinden sich derzeit unter anderem zwei Gewerbeeinheiten im Bau, die erste davon ist bereits vollständig vermietet. Eigentümer der Industriebrache ist die Peper & Söhne Unternehmensgruppe.

.

Zu den neuen Mietern am Spurwerk zählen die Firmen Sto, Würth sowie das Unternehmen Suding & Soeken, das Farben und Lacke weltweit vertreibt. Dazu kommt ein deutschlandweit agierender Großhändler und Dienstleister für gewerbliche Kunden. Insgesamt haben sich die vier Mieter eine Fläche von ca. 3.000 m² gesichert. Die Robert C. Spies Industrial Real Estate GmbH & Co. KG war bei den Vermietungen beratend und vermittelnd tätig. Zusätzlich zu den Gewerbeeinheiten entsteht am Spurwerk gegenwärtig die erste von vier Arbeitswelten, die hochwertige Büroflächen mit flexiblen Flächenzuschnitten bieten wird.



Insgesamt werden die Nutzer des Spurwerks zu einem attraktiven und vielseitigen Branchenmix im Gewerbe-Quartier beitragen und profitieren von Sichtbarkeit, exzellenter infrastruktureller Anbindung sowie der nachhaltigen und modernen Bauweise des Quartiers. So will das Spurwerk unter anderem auf fossile Brennstoffe verzichten. Zudem wurde das Spurwerk bereits mit dem DGNB-Vorzertifikat in Gold für nachhaltige Quartiere ausgezeichnet.