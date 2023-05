Pepco weiter auf Expansionskurs

Pepco lässt den Ankündigungen, in Deutschland schnell und stark zu expandieren, nun Taten folgen. In den nächsten Wochen eröffnen gleich eine ganze Reihe neuer Filialen, als Erstes im sächsischen Meißen, dann in Halle an der Saale und im baden-württembergischen Göppingen.

.

„Mit Meißen, Göppingen und Halle haben wir drei tolle neue Standorte, die noch im ersten Halbjahr 2023 eröffnet werden. Und eine Reihe weiterer folgen noch in diesem Sommer“, sagt Patrick Steiger, Operations Manager Pepco Deutschland. Erst im Dezember eröffnete Pepco die europaweit 3.000. Filiale am Potsdamer Platz in Berlin.



Die Niederlassung in Meißen wird bereits am 17. Mai eröffnen, Halle und Göppingen folgen im Juni. Auf durchschnittlich 500 m² Verkaufsfläche präsentieren die neuen Pepco-Filialen ein breites und ständig wechselndes Sortiment an Dekoartikeln, Haushaltswaren, Geschenkartikeln, Spielwaren und Mode für die ganze Familie.



In Meißen eröffnet Pepco am 17. Mai um 9 Uhr einen neuen Store in den Neumarkt Arkaden. Das Einkaufszentrum befindet sich in zentraler Lage am Neumarkt 5 direkt am Rand der historischen Altstadt und ist das zentrumnahste Einkaufscenter der Stadt Meißen. Vivanium Real Estate betreibt in dem Shopping Center das PM für den Eigentümer, die AVW Immobilien AG.



Am 9. Juni kommt Pepco mit einer neuen Filiale nach Halle. Die Filiale eröffnet in der Hallenser Südstadt im Kaufland-Center am Südstadtring 90 und komplettiert mit ihrem umfassenden Sortiment dort die Einkaufsmöglichkeiten für Kunden. Die neue Filiale in Göppingen eröffnet am 29. Juni mitten im Stadtzentrum in der Marktstraße 4 in Laufweite zu Bahnhof und Omnibusbahnhof.