Pepco folgt Reno im FMZ in Kamp-Lintfort

Für das leerstehende ehemalige Reno-Schuhgeschäft im Kamp-Lintforter Fachmarktzentrum gibt es einen neuen Mieter. In Kürze eröffnet das britische Non-Food-Unternehmen Pepco dort eine seiner ersten Deutschlandfilialen.

Erst vierzehn Pepco-Niederlassungen gibt es in ganz Deutschland, tausend sollen es nach den Plänen des Unternehmens werden. In Kamp-Lintfort eröffnet nun die vierte Filiale des britischen Bekleidungsfilialisten in den alten Bundesländern. Aktuell laufen die Umbauarbeiten, schon in wenigen Wochen soll das neue Geschäft mit rund 600 m² im Fachmarktzentrum an der Moerser Straße seine Türen öffnen. Hier lässt sich das Unternehmen auf der früheren Fläche des Schuhhändlers Reno nieder. Der Osnabrücker Filialist musste im März dieses Jahres Insolvenz anmelden und hat die Filiale in der Moerser Straße vor 3 Wochen aufgegeben und geräumt.



„Wir haben damals umgehend reagiert und unsere guten Ansprechpartner im Handel angesprochen“, blickt Interra-Vorstandssprecher Alexander Dold auf das Frühjahr zurück. Nur 3 Monate später kann der erfahrene Investor die erfolgreiche Vertragsunterzeichnung vermelden: „Mit Pepco begrüßen wir in Kamp-Lintfort ein expandierendes Unternehmen, das außerhalb Deutschlands unter diesem Namen bereits mehr als 3.000 Niederlassungen betreibt, hierzulande aber noch fast unbekannt ist. Für die Besucherinnen und Besucher unseres Einkaufszentrums gibt es also schon bald wieder viel Neues zu entdecken.“