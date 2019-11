Pensionskasse kauft FMZ-Portfolio für 60 Mio. von Prebag

Die Prebag Holding AG hat ein Paket mit acht Einzelhandelsimmobilien in Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern an eine namhafte Pensionskasse verkauft. Der Kaufpreis beläuft sich auf 60 Mio. Euro.

.

Die voll vermieteten Fachmarktzentren und Einzelstandorte mit einer Gesamtmietfläche von 24.000 m² werden derzeit errichtet bzw. bis 2021 fertiggestellt. Es handelt sich laut des Verkäufers größtenteils um Verlagerungen etablierter Einzelhandelstandorte. Rund 70% der Gesamtmieteinnahmen werden von bonitätsstarken Ankermietern aus dem Lebensmitteleinzelhandel, wie Rewe, Wasgau, Aldi und Netto generiert.



„Mit einem abermaligen Verkauf an die Pensionskasse haben wir uns ganz bewusst für einen Käufer entschieden, der auch in Zukunft, dann wenn alle opportunistischen Käufer den Markt wieder verlassen haben werden, uns als seriöser und langfristig orientierter Partner weiter zur

Verfügung stehen wird“, so Prebag-Vorstand Dipl.- Kfm. Ulrich Weindl.



Blank Real Estate hat den Verkauf exklusiv für die Prebag begleitet.