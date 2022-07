Pembroke vermietet in der HafenCity

Pembroke hat die Vermietung von 2.820 m² in der Hamburger HafenCity bekannt gegeben. Vier langfristige Mietverträge wurden mit dem Tech-Start-up Mobimeo der Deutschen Bahn, dem Ingenieurbüro Krebs+Kiefer, dem Beratungsunternehmen D-fine GmbH und der Init AG für digitale Kommunikation unterzeichnet.

Mobimeo bezieht 730 m², die Init AG 930 m² und Krebs+Kiefer 450 m², alle im ersten, dritten und fünften Stock des S-Kai am Sandtorpark 50. D-fine hat 710 m² im sechsten Stock des Coffee Plaza West am Sandtorpark 4 angemietet. Diese Neuvermietungen folgen auf kürzliche Vertragsabschlüsse im HafenCity-Portfolio von Pembroke, so dass aktuell nur noch 770 m² von insgesamt 31.300 m² Büroflächen verfügbar sind.



Das 2015 erworbene Hamburger Portfolio von Pembroke umfasst vier Gebäude, die sich in der Nähe der ruhigen Grünfläche des Sandtorparks und der herrlichen Aussicht auf das Wasser und die Elbphilharmonie in der HafenCity befinden. Das Geschäftsviertel bietet eine Mischung aus Wohn- und Büroflächen sowie Geschäfte, Restaurants, Bars und Kinos.