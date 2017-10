Pembroke vermietet 1.800 m² im Alten Hof in München

Alter Hof

Pembroke Real Estate hat eine Private Equity-Gesellschaft als Mieter für die historische Immobilie Alter Hof, Lorenzistock, in der Top-Innenstadtlage von München gewonnen. Der neue Mieter hat einen Zehnjahresmietvertrag über 1.800 m² der verbleibenden Bürofläche des gemischt genutzten, insgesamt 8.000 m² umfassenden Gebäudes abgeschlossen. Die Premiumlage in der Nähe des Marienplatzes befindet sich nur 200 Meter entfernt von der S-Bahn und U-Bahn-Station. In der Nähe befinden sich Restaurants, kulturelle und historisch bedeutsame Stätten, sowie mit der Maximilianstraße die exklusive Einkaufs- und Unternehmensadresse. CBRE hat den Eigentümer bei der Anmietung vertreten und als exklusiver Verhandlungspartner für den Mieter agiert.

.