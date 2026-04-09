Pembroke stärkt Entwicklungskompetenz mit Emanuel Falk

Pembroke baut seine Präsenz in Deutschland aus und holt Emanuel Falk als Development Manager an Bord. Damit unterstreicht das Unternehmen sein langfristiges Engagement bei der Weiterentwicklung seines Portfolios im deutschen Markt. Die Position hat Pembroke neu geschaffen.

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Als Development Manager wird Emanuel Falk neue Chancen für Pembroke im deutschen Markt identifizieren und bewerten und die Umsetzung aktueller Projekte weiter vorantreiben. Dazu gehört zum Beispiel das Bauvorhaben Alram 14 in München-Sendling, das erste Wohnbauprojekt von Pembroke in Deutschland, für das Ende April 2026 die Grundsteinlegung erfolgt.



Christian Bosiljanoff, Senior Regional Director Germany: „Mit Emanuel Falk haben wir einen Experten für die Entwicklung und Realisierung von Gewerbe- und Wohnprojekten gewonnen. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit ihm den nächsten wichtigen Schritt für Pembroke machen und unsere Position als aktiver und langfristig orientierter Entwickler und Investor in Deutschland ausbauen.“



Emanuel Falk, Development Manager: „Bei Pembroke haben mich vor allem die Werte des Unternehmens und der neue strategische Fokus auf dem Ausbau des Wohnportfolios fasziniert. Der konstruktive Austausch und der starke Teamgeist haben mich sofort überzeugt, Teil dieses Teams werden zu wollen.“



Zuletzt war der 35-jährige Emanuel Falk für Ibcol Real Estate tätig. Weitere berufliche Stationen umfassten unter anderem Positionen bei Sitoa und HZO.