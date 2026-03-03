Pembroke holt J.P. Morgan in Münchens Maximilianhöfe

Die Maximilianhöfe in Münchens Toplage füllen sich weiter mit internationalen Namen: J.P. Morgan sichert sich rund 1.000 m² Bürofläche und unterzeichnet einen Mietvertrag über zehn Jahre. Neben dem Finanzdienstleiter erweitert auch Latham & Watkins seinen Flächen um weitere 400 m². Eigentümer Pembroke investiert parallel in Infrastruktur und Modernisierung – von der Tiefgarage bis zur Neugestaltung der Innenhöfe.

.

Der Finanzdienstleister J.P. Morgan hat einen Mietvertrag über zehn Jahre für die Maximilianhöfe in München unterzeichnet. Das Unternehmen wird rund 1.000 m² Bürofläche im Objekt beziehen. Zuvor hatte die internationale Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins, die bereits seit 2006 im Gebäude ansässig ist [wir berichteten], ihre Flächen erneut um 400 m² Bürofläche erweitert. Die Kanzlei unterzeichnete ebenfalls einen Mietvertrag über zehn Jahre und wird künftig insgesamt 3.200 m² im ersten und zweiten Obergeschoss nutzen.



„Das Interesse internationaler Unternehmen für diese renommierte Adresse ist sehr groß, aber seit mehr als zehn Jahren hatten wir hier keine verfügbaren Flächen. Die jüngsten Vermietungen sind ein Beweis für die außerordentlich große Nachfrage nach dieser Premium-Immobilie. In diesem Jahr beginnt die nächste Phase unseres umfassenden Investitionsprogramms in die Maximilianhöfe. Dieses war auch ein entscheidender Faktor für den erfolgreichen Abschluss der Mietverträge. Wir freuen uns nun darauf, gemeinsam mit beiden Mietern eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die den Bedürfnissen ihrer Teams entspricht und weiteres Wachstum ermöglicht“, sagt Christian Bosiljanoff, Senior Regional Director Germany.



Parallel investiert Pembroke in die Infrastruktur des Ensembles in der Maximilianstraße 11–15, darunter in die Tiefgarage, einen zeitgemäßen Fahrradraum mit modernen Stellplätzen und Schließfächern sowie leistungsstarke Ladeinfrastruktur für E-Bikes.



Die Maximilianhöfe bestehen aus zwei Gebäuden: dem historischen Bürkleinbau direkt an der Maximilianstraße und dem dahinterliegenden, modernen und verglasten Maximilianbau. Im Zuge der Modernisierung wird das architektonische Erbe bewahrt und funktional wie ästhetisch im Einklang mit modernen Standards weiterentwickelt.



Gemeinsam mit dem international renommierten Architekturbüro UNS setzt Pembroke ein umfassendes Gestaltungskonzept für zentrale Gebäudebereiche um. Die Innenhöfe und öffentlichen Flächen erhalten eine neue Landschaftsgestaltung mit neuem Pflaster, frischer Begrünung und heimischen Pflanzenarten zur Förderung der Biodiversität. Zudem werden die Eingangsbereiche und Lobbys neugestaltet. Ergänzend wird ein energieeffizientes Beleuchtungskonzept für das Erdgeschoss umgesetzt.



„Von der Zufahrt in die Tiefgarage über die Kaffeepause im Innenhof bis zu den Arbeitsbereichen erwartet Mieter in den Maximilianhöfen erstklassige Qualität. Wir entwickeln den Standort mit größter Sorgfalt und im respektvollen Umgang mit seinem historischen Charakter weiter und richten ihn gleichzeitig konsequent an den Anforderungen unserer Mieter aus. Der Beginn der Mietverhältnisse parallel zu unserem architektonischen Modernisierungsprogramm bestätigt diesen Ansatz“, so Bosiljanoff.



Pembroke wurde bei der Vermietung von Combine Transaction beraten, die rechtliche Beratung übernahm GSK Stockmann. JLL war als Makler für J.P. Morgan tätig, die rechtliche Beratung erfolgte durch Hogan Lovells. Latham & Watkins wurde bei der Anmietung von CBRE vertreten.