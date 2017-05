Pema entwickelt Bank Austria-Zentrale

Schottengasse 6-8

Der derzeitige Firmensitz der Bank Austria, die sich seit Sommer 2015 im Alleineigentum der Koch-Familienstiftungen befindet, und durch die anstehende Übersiedelung der Bank Austria an den Praterstern in Kürze leerstehen wird, hat die Nachnutzungsplanung begonnen. Für die Nachnutzung des Hauses mit seinen 26.000 m² auf sechs Stockwerken am Schottentor setzt die Familie Koch auf eine Partnerschaft mit dem Immobilienentwickler Pema.

Wir sind froh über das rege Interesse an der Immobilie. Derzeit befinden wir uns in zahlreichen Gesprächen mit möglichen Nachnutzern. Die unterschiedlichen Konzepte werden im Moment geprüft bzw. erarbeitet. Wir arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich bei mehreren Projekten mit Immobilienentwickler Markus Schafferer zusammen und sind davon überzeugt, dass wir eine sowohl wirtschaftlich sinnvolle als auch architektonisch wertvolle Lösung in Übereinstimmung mit der Stadt Wien finden werden“, erklärt Herbert Koch im Namen der Eigentümer der Immobilie den aktuellen Stand des Projekts.



„Die Nachnutzung des Gebäudes ist derzeit vollkommen offen. Büro, Hotel, Handelszentrum, aber auch Wohnungen sind möglich. Es könnte auch eine Mischnutzung werden. Fest steht jedenfalls, dass diese Immobilie wohl zu den spannendsten im 1. Bezirk zählt und wir uns über das Vertrauen der Familie Koch sehr freuen“, so Pema-Eigentümer Markus Schafferer.