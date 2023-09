Peker plant Life Science Center Nordstern in Düsseldorf

Nordstern und Northgate vis-a-vis im Düsseldorfer Norden: Zwischen Nördlichem Zubringer und Vogelsanger Weg entsteht das Life Science Center Nordstern. Die Investorin Peker Holding setzt damit nach dem bereits fertiggestellten Hotelprojekt Northgate am Vogelsanger Weg den nächsten Meilenstein für die Quartiersentwicklung an diesem Standort.

.