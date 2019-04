Pegasus und Upestate investieren in Ferienapartments an der Ostsee

Der Erlanger Funding- und Investmentmanager Pegasus Capital Partners errichtet gemeinsam mit dem Hamburger Projektentwickler Upestate eine Ferienwohnanalage auf dem letzten freien Grundstück an der Strandpromenade von Großenbrode. Bis 2021 sollen 23 Wohnungen und eine gemischt genutzte Erdgeschossfläche mit Handelsflächen und Gastronomie entstehen.

.

Upestate hat gemeinsam mit einer lokalen Architektengemeinschaft den Wettbewerb für die Bebauung des rund 2.800 m² großen Grundstücks an der Strandpromenade gewonnen. Die Baugenehmigung wird für das dritte Quartal 2019 erwartet. Sämtliche Gewerbeflächen und Ferienwohnungen werden im Teileigentum verkauft, erste Gespräche mit potenziellen regionalen Vermarktungspartnern laufen bereits. Pegasus hat für das Projekt eine Mezzanine-Finanzierung bereitgestellt und ist als strategischer Partner an der Entwicklung beteiligt.



Der beliebte Ferienort Großenbrode liegt im Osten von Schleswig-Holstein am nördlichen Ende der Lübecker Bucht direkt am Meeresarm Fehmarnsund und rund 1,5 Autostunden nordöstlich von Hamburg. Im Einzugsgebiet der Gemeinde leben etwa 50.000 Menschen.



Für Pegasus und Upestate markiert die Entwicklung den Beginn einer strategischen Zusammenarbeit. Noch 2019 sollen weitere Projekte folgen. Dr. Matthias Hubert, geschäftsführender Gesellschafter von Pegasus, sagt: „Wir werden unser Engagement in Norddeutschland künftig verstärken. Dafür haben wir mit Upestate einen dynamischen, lokalen Partner gewonnen. In den kommenden Monaten werden wir gemeinsam weitere erfolgsversprechende Projekte umsetzen.“