Pegasus und Kingstone gründen Debt-Investment-Plattform

Pegasus Capital Partners und Kingstone Capital Partner erweitern ihren Kundenkreis über die Gründung einer Plattform für institutionelle Debt-Investments. Im Fokus stehen vor allem Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken sowie Versicherungen und Pensionskassen.

.

Die Kingstone Debt Advisory GmbH (KDA) wird von Markus Mayer, Alexander Mohaupt und dem dem geschäftsführenden Gesellschafter Dr. Tim Schomberg geführt, die eine langjährige Erfahrung im institutionellen Fondsmanagement aufweisen.



„Unsere Unternehmensphilosophie folgt dem Pegasus-Ansatz. Im Gegensatz zu Anbietern ohne Real-Estate-DNA, die ausschließlich Finanzmanagement betreiben, verbinden wir Finanzierungs-, Investment- und Projektentwicklungsexpertise“, sagt Dr. Matthias Hubert, geschäftsführender Gesellschafter von Pegasus Capital Partners. Zur strategischen Ausrichtung der KDA gehört ein starker ESG-Fokus. „Unsere Geschäftspartner legen großen Wert auf Nachhaltigkeit und eine transparente Unternehmensführung. ESG-Leitlinien werden deshalb grundsätzlich in jedem Produkt der KDA fest verankert.“



Die Auflage eines ersten KDA-Fonds ist für Juni 2021 vorgesehen. Das Investitionsvolumen je Investition wird zwischen 10 und 30 Millionen Euro liegen. „Pegasus und Kingstone bauen mit der Gründung von Kingstone Debt Advisory die 2018 erfolgreich begonnene strategische Partnerschaft im institutionellen Bereich weiter aus. Nach Kingstone Investment Management entsteht mit Kingstone Debt Advisory ein weiterer Grundpfeiler in dem starken Unternehmensnetzwerk der Kingstone Real Estate, welcher die institutionelle Investmentstrategie nun zusätzlich um die Assetklasse Debt ergänzt. Die unterschiedlichen Geschäftsmodelle weisen eine große Schnittmenge mit starken Synergieeffekten für unsere Geschäftspartner auf. Ich freue mich insbesondere auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen in der Geschäftsführung, mit denen ich bereits seit Jahren erfolgreich zusammenarbeite“, erklärt Dr. Tim Schomberg, geschäftsführender Gesellschafter und CEO der Kingstone Real Estate.