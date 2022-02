Das hessische Unternehmen Pegasus Spiele, mit Sitz in Friedberg, mietet ca. 3.100 m² Hallenfläche in Reichelsheim (Wetterau) an. Die Immobilie in der Frankfurter Straße 4 liegt verkehrsgünstig und ist über die Bundesautobahnen 45 und 5 gut an das Verkehrsnetz angeschlossen. Bei der Vermittlung des Mietvertrags mit einem Privatinvestor war Immolox

[…]