Pegasus gliedert Asset- und Property Management aus

Mit der Ausgründung reagiert der Erlanger Kapitalpartner auf das starke Wachstum im Managementgeschäft und positioniert die Dienstleistungen eigenständig am Markt.

.

Pegasus Capital Partners hat seine immobiliennahen Dienstleistungen in eine eigenständige Gesellschaft überführt. Unter dem Namen Pegasus Real Estate Partners GmbH bündelt das Unternehmen künftig Asset- und Property-Management-Leistungen in einer separaten Organisation. Ziel der Ausgliederung ist es, die Strukturen zu schärfen und den gestiegenen Anforderungen institutioneller Mandate Rechnung zu tragen.



Die Geschäftsführung übernehmen Martin Führlein, CEO von Pegasus Capital Partners, sowie Holger Kastl. Zu Prokuristen wurden Manuel Pyrtek, Leiter Asset Management, und Andreas Fink, Leiter Property Management, bestellt. Das Unternehmen tritt unabhängig am Markt auf und betreut überwiegend institutionelle Kunden wie Kreditinstitute und Sondervermögen von Fondsgesellschaften.



„Unser Ziel ist es, die betrieblichen Strukturen zu straffen und unsere unternehmerischen Einheiten klarer zu fokussieren. Die Mandatsanforderungen steigen sukzessive, die Anforderungen aus Regulatorik und ESG-Compliance unserer Kunden entwickeln sich fortlaufend weiter. Mit Überschreiten der Marke von 1,5 Mrd. Euro Assets under Management ist nun der richtige Zeitpunkt, um unser 25-köpfiges Asset- und Property-Management-Team als Pegasus Real Estate Partners eigenständig am Markt zu positionieren“, sagt Martin Führlein, CEO von Pegasus Capital Partners.



Holger Kastl, Geschäftsführer der Pegasus Real Estate Partners GmbH, ergänzt: „Unser Engagement erstreckt sich über das gesamte Bundesgebiet – mit einem klaren Fokus auf Süddeutschland, wo wir besonders stark vertreten sind und seit Jahren zahlreiche Immobilien erfolgreich betreuen. Unser Team verfügt über tiefe Revitalisierungskompetenz und ein belastbares Netzwerk. Wir freuen uns, den Markteintritt selbstbewusst und mit starken Partnern an unserer Seite vollzogen zu haben.“