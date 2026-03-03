Pegasus finanziert Entwicklung des Erfurter MalzQuartiers

Pegasus Capital Partners stellt einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag für die Revitalisierung des historischen MalzQuartiers in Erfurt bereit. Gemeinsam mit einem Joint Venture aus RB Entwicklung, Goldmann Group und Profi Partner entsteht aus einer ehemaligen Mälzerei ein Wohn- und Gewerbequartier mit 306 Wohnungen. Der erste Bauabschnitt ist bereits abgeschlossen.

Die Projektentwicklung beinhaltet die Errichtung von 306 Wohnungen, 16 Gewerbeeinheiten und 122 Stellplätzen in zwei Bauabschnitten. Der erste Bauabschnitt wurde bereits fertiggestellt und an die Eigentümer übergeben. Der zweite Bauabschnitt befindet sich im Bau. Die Wohneinheiten sind nahezu vollständig verkauft.



„Das MalzQuartier zeigt eindrucksvoll, dass Mezzanine-Kapital auch in herausfordernden Marktphasen zuverlässig funktioniert“, sagt Martin Führlein, CEO von Pegasus Capital Partners. „Gemeinsam mit unseren Projektpartnern leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung eines bedeutenden historischen Gebäudes und stärken gleichzeitig den Wohnstandort Erfurt.“



Das MalzQuartier liegt in zentraler Lage im westlichen Teil der Erfurter Krämpfervorstadt. Durch die neu entstandene Fuß- und Radfahrerbrücke „Promenadendeck“ ist die Innenstadt unmittelbar erreichbar. Der Hauptbahnhof liegt rund zehn Gehminuten entfernt. Das Umfeld ist geprägt von gründerzeitlicher Architektur, die einen passenden Rahmen für die Revitalisierung bildet.