Pegasus Capital Partners und PIC Real Estate erwerben Bürokomplex in Nürnberg

Schreiberhauer Straße

© Pegasus Capital Partners

Pegasus Capital Partners hat im Joint Venture mit seinem strategischen Partner, dem Projektentwickler PIC Real Estate, einen modernen Bürokomplex im Südosten Nürnbergs in der Schreiberhauer Straße erworben. Ankermieter der beiden multifunktionalen Gebäude ist Siemens, dessen Headquarter für die Sparte Industry Automation and Drive Technology sich in unmittelbarer Nachbarschaft befindet. Verkäufer ist eine Nürnberger Grundbesitzgesellschaft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Die Gesamtmietfläche des Gebäudekomplexes beträgt ca. 15.000 m², dazu kommen insgesamt fast 300 PKW-Stellplätze. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist gut: sowohl mit dem Bus als auch der nahegelegenen U-Bahn bzw. S-Bahn. Entscheidender Standortvorteil ist jedoch die außergewöhnlich gute Anbindung für den Individualverkehr. So sind alle großen Autobahnen der Region (A6, A3, A9 und A73) innerhalb von fünf Minuten, sowie der Hauptbahnhof innerhalb von 20 Minuten erreichbar. PIC ist ein strategischer Projektpartner von Pegasus, mit dem das Erlanger Unternehmen seit 2016 eng zusammenarbeitet. Auch bei dem aktuellen Ankauf in Nürnberg begleitet Pegasus die PIC über die gesamte Projektphase.