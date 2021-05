Pegasus mit zwei neuen Führungskräften im Asset & Property Management

Manuel Pyrtek (1 / 2)

Pegasus Capital Partners (Pegasus) stellt die Führungsriege im Bereich Asset und Property Management neu auf. Anfang Mai 2021 wurde Manuel Pyrtek zum neuen Leiter Asset Management und Andreas Ryrko zum neuen Leiter Property Management ernannt. Beide Führungskräfte stammen aus den eigenen Reihen und wurden vom fränkischen Investmenthaus im Rahmen der wachstumsbedingten Neustrukturierung befördert. Pyrtek und Ryrko berichten direkt an Holger Kastl, Leiter Real Estate Management.

.

Manuel Pyrtek (27), seit 2015 für Pegasus tätig, studierte vor seinem Berufseinstieg Immobilien- und Facility Management (Bachelor) an der Hochschule Mittweida sowie berufsbegleitend Finance & Accounting (Master) an der FOM Hochschule für Ökonomie & Management in Nürnberg. Andreas Ryrko hat 2017 beim Erlanger Mezzanine-Spezialisten angeheuert. Der 36-Jährige startete vor 18 Jahren mit der Ausbildung zum Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft (IHK), absolvierte zudem den Immobilienfachwirt IHK/DIA an der Deutschen Immobilien Akadamie in Freiburg. Bevor er zu Pegasus kam, war er mehrere Jahre als Teamleiter im Property Management bei der Treureal tätig.



Der Unternehmensbereich Real Estate Management, in dem die beiden Führungspositionen angesiedelt sind, hat sich mit rund einer Milliarde Euro AuM zur personell größten Abteilung bei Pegasus entwickelt. Nach 2019 wurde Pegasus Capital Partners auch in diesem Jahr zum zweiten Mal mit dem Scope Award als Bester Asset Manager in der Kategorie Institutional Real Estate Specialist ausgezeichnet.