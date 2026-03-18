Pegasus bleibt Property Manager der Lokhöfe Rosenheim

Trotz Eigentümerwechsel bleibt bei den Lokhöfen Rosenheim vieles beim Alten: Pegasus Real Estate Partners führt das Property Management für das gemischt genutzte Quartier fort. Der neue Eigentümer, ein von Kingstone Real Estate gemanagter Fonds [wir berichteten], setzt damit bewusst auf Kontinuität bei einem der größten innerstädtischen Entwicklungsprojekte der Region.

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