Kaufmännische und technische Leistungen
Pegasus bleibt Property Manager der Lokhöfe Rosenheim
Trotz Eigentümerwechsel bleibt bei den Lokhöfen Rosenheim vieles beim Alten: Pegasus Real Estate Partners führt das Property Management für das gemischt genutzte Quartier fort. Der neue Eigentümer, ein von Kingstone Real Estate gemanagter Fonds [wir berichteten], setzt damit bewusst auf Kontinuität bei einem der größten innerstädtischen Entwicklungsprojekte der Region.
Die Fortführung des Mandats umfasst weiterhin das kaufmännische und technische Property Management des Gesamtensembles. Für Pegasus Real Estate Partners stellt die Bestätigung des Mandats einen weiteren wichtigen Schritt im Ausbau des Unternehmens dar.
„Dass wir das Mandat für die Lokhöfe Rosenheim auch nach dem Verkauf der Liegenschaft fortführen dürfen, ist ein starkes Zeichen der Kontinuität und des Vertrauens unseres größten Bestandskunden“, sagt Martin Führlein, Geschäftsführer der Pegasus Real Estate Partners GmbH. „Gerade bei komplexen, gemischt genutzten Quartiersentwicklungen ist ein tiefes Objektverständnis entscheidend. Dieses Know-how bringen wir aktiv in die Steuerung und Weiterentwicklung des uns anvertrauten Immobilienbestands mit ein.“ Insgesamt betreut das Unternehmen derzeit ein Immobilienportfolio mit einem Volumen von rund 1,6 Milliarden Euro Assets under Management.