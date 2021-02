Pegasus baut Österreich-Geschäft aus

Christian Ringel

Der Funding- und Investmentmanager intensiviert seine Aktivitäten in Österreich und stärkt mit der Ernennung eines Head of Investment Austria seine Präsens in Wien als logische Konsequenz des stetig zunehmenden Engagements in der österreichischen Hauptstadt.

Pegasus Capital Partners intensiviert seine Aktivitäten in Österreich. Ab Frühjahr 2021 wird Christian Ringel in seiner neuen Position als Head of Investment Austria ein Büro in der Hauptstadt Wien beziehen und die Expansion des Unternehmens auf dem österreichischen Markt weiter vorantreiben. Ringel ist seit mehr als drei Jahren, zuletzt als Head of Business Development, für den Erlanger Mezzanine-Spezialisten tätig. Künftig verantwortet er sämtliche Aktivitäten des Investment Managers in der Alpenrepublik und wird darüber hinaus bestehende Geschäftsbeziehungen zu strategischen Partnern stärken und ausbauen.



Der 33-Jährige übernimmt damit die Aufgaben von Asmus Frhr. von Eyb, der den Aufbau des Österreich-Geschäfts initialisierte. Von Eyb ist seit Oktober Teil der Geschäftsführung beim Erlanger Investmenthaus und verantwortet seither das Management des gesamten Vermögensportfolios sowie die Entwicklung der Anlagestrategien von Pegasus Capital Partners [wir berichteten]. Aktuell realisiert das Unternehmen mit seinen Partnern in Wien insgesamt elf Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 350 Millionen Euro. Darunter befinden sich unter anderem das Hotel & Palais Strudlhof im 9. Bezirk [wir berichteten] sowie die Semmelweis-Klinik 18. Bezirk.



„Christian Ringel hat sich in den letzten Jahren bei Pegasus bewährt. Er bringt die notwendige Expertise und Leidenschaft mit, um unser Wachstum in Österreich voranzutreiben“, sagt Dr. Matthias Hubert, geschäftsführender Gesellschafter von Pegasus Capital Partners



Johann Kaden zum Head of Business Development befördert

Ringels Nachfolger als Head of Business Development am Erlanger Hauptsitz von Pegasus Capital Partners ist Johann Kaden. Der studierte Ökonom ist seit mehr als zwei Jahren als Investment Manager für den Mezzanine-Spezialisten tätig. In seiner neuen Funktion soll Kaden ab Frühjahr 2021 in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung das Produkt- und Leistungsportfolio strategisch weiterentwickeln.