PEG & Ditting schließen Joint Venture für Ipanema

Der Projektentwickler PEG setzt auf eine hanseatische Partnerschaft für sein Großprojekt Ipanema und holt sich Ditting als Joint-Venture-Partner an Bord, der die Immobilie in Hamburg-Winterhude auch bauen soll. Mehr als 520 Wohnungen und ein Büroturm mit 18.500 m² Bürofläche entstehen auf dem rund 28.500 m² großen Grundstück. Die PEG hatte das Großprojekt auf dem Gelände der ehemaligen Oberpostdirektion am Überseering 30 erst im August vom Joint-Venture Hamburg Team und Otto Wulff übernommen [Hamburg: PEG übernimmt 200 Mio.-Euro-Projekt Ipanema].

