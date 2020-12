PEG & Ditting lassen in Hamburg-Winterhude die Bagger rollen

Im September kündigte das frisch gegründete Joint Venture des Projektentwicklers PEG Hamburg mit dem norddeutschen Bauunternehmen und Projektentwickler Richard Ditting GmbH & Co. KG den Baustart für das Bauvorhaben Ipanema noch für dieses Jahr an [wir berichteten]. Tatsächlich herrscht auf dem rund 28.500 m² großen Grundstück in der City Nord am Hamburger Stadtpark bereits Hochbetrieb. Die Realisierung des neuen Quartiers zum Wohnen und Arbeiten ist angelaufen. Mehr als 520 Wohnungen und ein Büroturm mit 18.500 m² Bürofläche entstehen im sehr gefragten Stadtteil Winterhude.

