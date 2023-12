Die Peelen Transporte GmbH hat eine 5.000 m² große Logistikimmobilie in Rheinberg angemietet. Die Logistikimmobilie gehört zum Bestand von Prologis. Der Standort am Nordring 3, rund 30 Kilometer von Duisburg entfernt, profitiert von erstklassigen Verkehrsanbindungen an die Autobahnen A57 und A42. CBRE war beratend tätig.

[…]