Peek & Cloppenburg feiert Eröffnung im Tegel Quartier

Am Donnerstag eröffnet das neue P&C-Verkaufshaus in der neu gestalteten Fußgängerzone Gorkistraße / Tegel Quartier. Auf rund 2.900 m² über zwei Etagen präsentiert Peek & Cloppenburg sein Sortiment.

Der neue Standort in der Fußgängerzone Gorkistraße / Tegel Quartier (Gorkistraße 11-21) ist besonders attraktiv für Peek & Cloppenburg durch die einzigartige und innovative Neugestaltung der Fußgängerzone. Passend dazu wurde auch im P&C-Verkaufshaus Berlin-Tegel das neue Flächenkonzept umgesetzt. Im Fokus stehen dabei das Wohlbefinden der Kunden sowie eine einfache Orientierung und gute Übersichtlichkeit. Dazu wurden die Herrenabteilung im Erdgeschoss und die Damenabteilung im Untergeschoss angelegt. Sports Fashion Areas, großzügige Kabinentrakte in der Cocktail-Abteilung sowie Lounge Areas zum Verweilen runden das Bild ab. Mit der Eröffnung des neuen Standortes ist Peek & Cloppenburg ab sofort an acht Standorten in Berlin vertreten.