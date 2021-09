Peek & Cloppenburg erweitert Büroflächen in Hofgartenpalais

Die Peek & Cloppenburg KG hat ihren Mietvertrag im Düsseldorfer Hofgartenpalais über rund 4.700 m² verlängert und erweitert ihre Büroflächen zudem ab Januar 2022 um rund 2.000 m².

.

„Im vergangenen Jahr wurden aufgrund der Corona-Pandemie viele Expansionspläne verschoben. Inzwischen sind die Marktteilnehmer aber wieder optimistischer geworden. Die Erweiterung der Flächen und erneute Verlängerung des Mietvertrags der Peek & Cloppenburg KG zeigen wieder einmal, dass Objekte in guter Lage mit modernen, flexiblen und nachhaltigen Flächen auch in schwierigen Zeiten gefragt bleiben“, sagt Sven Lintl, Leiter Asset Management Deutschland bei Union Investment.



Das Hofgartenpalais ist eine der gefragtesten Geschäftsadressen im Zentrum von Düsseldorf. Es liegt zwischen Hofgarten und Kö-Bogen, in unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich das weltberühmte Dreischeibenhaus. Die Nachhaltigkeit des Bürokomplexes in der Bleichstraße 8-10 wird durch eine Zertifizierung nach LEED Gold dokumentiert. Es gehört seit Juli 2010 zum Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Europa.