Peek & Cloppenburg baut nicht in Krefeld

Über die genauen Hintergründe ist nichts bekannt, die Absage indes lässt keinen Interpretationsspielraum: Das Bekleidungshaus Peek & Cloppenburg wird nicht nur keine neue Filiale in Krefeld bauen, sondern hat auch signalisiert, die leerstehende Eck-Immobilie Friedrichstraße/St. Anton einschließlich der arrondierenden Grundstücke veräußern zu wollen.

Die Düsseldorfer setzen damit ein Schlusspunkt unter eine jahrelange Ansiedelungs-Debatte, in deren Verlauf die Stadt P&C förmlich einen roten Teppich ausgerollt hatte. Nicht zuletzt, weil sich Politik und auch der Einzelhandel vor Ort eine gewisse Sogwirkung versprachen. Immerhin hoffen die Stadtväter nun, andere Interessenten für die zentrale Lage gewinnen zu können, die durch den aktuellen Bau des „Forum Krefeld“, für das kürzlich der Grundstein gelegt worden ist [Grundstein für das Forum Krefeld gelegt], zusätzlich an Attraktivität gewinnen soll. Peek & Cloppenburg hatte noch Ende letzten Jahres eine große Expansions-Offensive angekündigt, sich dabei national aber vor allem auf die Ansage eines geplanten „Weltstadthauses“ in Aachen fokussiert.