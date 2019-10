Die von Ronny Pecik und Norbert Ketterer kontrollierte Hamamelis GmbH & Co KG hat als Käuferin am 25.10.2019 eine Vereinbarung über den Erwerb von 6.644.312 Aktien der S Immo AG (rund 9,93 % des Grundkapitals) abgeschlossen. Das Closingdatum ist spätestens für den 29.11.2019 in Aussicht gestellt

