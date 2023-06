Pecan realisiert Neubau der Ketteler-La Roche-Schule in Oberursel

Das Bistum Limburg trotzt dem Fachkräftemangel im Kindertagesstätten-Bereich und investiert 24 Millionen Euro in den Neubau der Ketteler-La-Roche-Schule in Oberursel. Die staatlich anerkannte, private Fachschule für Sozialwesen der St. Hildegard-Schulgesellschaft der Diözese Limburg wird als erster Bauabschnitt in dem neuen Oberurseler Wohn- und Gewerbequartier Neumühle realisiert. Den entsprechenden Vertrag haben das Bistum Limburg und der Projektentwickler Pecan Development unterzeichnet.

