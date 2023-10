Pecan feiert Richtfest für Dockyard am Spreeufer

Der Rohau für das Dockyard ist fertiggestellt. Der Projektentwickler Pecan Development feiert gestern in Anwesenheit von Alexander Slotty, Staatssekretär für Bauen in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, auf dem Areal des ehemaligen Berliner Osthafens das Richtfest. Direkt an der Spree gelegen, komplettiert das Bürogebäude die Uferbebauung des Osthafens in markanter Architektur.

.