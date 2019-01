Pecan Development legt Grundstein für „Zentrale“

In Berlin wurde heute feierlich der Grundstein für die „Zentrale“ gelegt. Das Bürohaus gehört zum neuen Büro- und Gewerbeensemble „Im Wirtschaftswunder“ auf dem ehemaligen Commerzbank-Areal an der Potsdamer Straße und Bülowstraße. Der Neubau zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Architektur mit einer geschwungenen Kubatur und einer weißen Fassade aus Metall und Glas aus. Die „Zentrale“ wird sieben Geschosse haben und über eine Büromietfläche von rund 7.730 m² verfügen. Die Fertigstellung ist für Mitte 2020 geplant.

