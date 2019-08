Pecan Development feiert Richtfest für Bürogebäude Zentrale im Wirtschaftswunder

Nach der Grundsteinlegung im Januar diesen Jahres feiert Pecan Development im Beisein von Wirtschaftssenatorin Ramona Pop und Vertretern des Mieters Sony Music Entertainment Germany das Richtfest für das neue Bürogebäude Zentrale im Wirtschaftswunder in Berlin [wir berichteten]. In dem Neubau in der Potsdamer Straße 125 mit einer außergewöhnlichen Architektur wird Sony Music seine neue Deutschlandzentrale einrichten und damit im kommenden Jahr den Unternehmenssitz von München nach Berlin verlegen.

