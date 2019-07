Peakside verkauft polnischen Büroturm an Adventum

Adventum Internationa hat das 18.000 m² große und mehrfach ausgezeichnete Bürogebäude Poznan Financial Center in Posen von Peakside Capital Advisors erworben. Der 16-geschossige Büroturm der A-Klasse ist vollständig an Mieter wie Santander Bank, Medicover und Sonalake vermietet.

.

Die Transaktion stellt für beide Parteien einen Meilenstein dar: Es handelt sich um die letzte Veräußerung aus einem Einzelmandat mit Value-add-Fokus, das von Peakside verwaltet wird. Für Adventum ist die Akquisition das erste Investment in Zentral- und Osteuropa (CEE) im Rahmen des Adventum Quartum Immobilienfonds.



Christopher Smith, der die Transaktion für Peakside begleitet hat, sagte, dass der Verkauf eine weitere erfolgreiche Transaktion für Peakside in Polen darstellt und das Unternehmen für weitere Investitionen im Land öffnet. „Wir werden das freiwerdende Kapital in neue Immobilien in der Logistik und anderen Anlageklassen reinvestieren. Nach der erfolgreichen Neupositionierung des Objekts in den letzten drei Jahren freuen wir uns, mit Adventum einen hochprofessionellen Partner mit einer klaren Vision für die Immobilie gefunden zu haben."



Andras Marton, Direktor von Adventum International, kommentierte: „Unser Ziel als Mid-Cap-Fondsmanager ist es, in der CEE-Region weiter zu expandieren, wo wir bereits über lange Erfahrung in Polen, Ungarn, Tschechien und Rumänien verfügen. Mit dem kürzlich aufgelegten Adventum Quartum Fonds wollen wir in den nächsten 12 Monaten 250 Millionen. Euro in Büro- und Einzelhandelsimmobilien vor allem in Polen investieren. Wir sind froh, die erste Transaktion des Vehikels mit einem so renommierten Fondsmanager wie Peakside durchgeführt zu haben.“



Das Poznan Financial Center befindet sich im Stadtteil Stare Miasto. Am Rande der Altstadt gelegen, bietet es schnellen Zugang zu lokalen Einrichtungen wie Restaurants, Cafés, Geschäften oder Parks. In unmittelbarer Nähe befinden sich mehrere Bus- und Straßenbahnstationen; der Bahnhof Poznan Glowny ist etwas über einen Kilometer entfernt. Das 2001 fertiggestellte Gebäude wurde zuletzt zwischen 2015 und 2018 renoviert.



GreenbergTraurig hat den Verkäufer bei der Transaktion beraten; BSWW, Value4Real, Zerafa Advocates und Deloitte den Käufer.