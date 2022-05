Peakside und die Partners Group haben das Bürohaus in der Dornhofstraße 40 in Neu-Isenburg an den Landkreis Offenbach vermietet. Die Büroimmobilie verfügt über eine Mietfläche von rund 11.600 m² und wird seit Anfang des Monats vorübergehend als Unterkunft für Geflüchtete genutzt.

