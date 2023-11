Peakside macht „Garden House Hoofddorp“ grüner

Peakside Capital Advisors AG hat mit der Renovierung einer ca. 6.800 m² großen Büroimmobilie im niederländischen Hoofddorp begonnen. Das sogenannte Garden House wird im Rahmen der Transition-to-Green-Strategie auf den neusten Stand in Technik und Nachhaltigkeit gebracht, um moderne, ESG-konforme Flächen anbieten zu können.

