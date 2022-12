Peakside kauft Grandhotel „Hessischer Hof“

Für das Grandhotel „Hessischer Hof“, das aufgrund der Pandemie in 2020 seine Türen schließen musste [wir berichteten], gibt es wieder eine Zukunftsperspektive: Peakside hat das Luxushotel sowie eine angrenzende Büroimmobilie für seinen Peakside Real Estate Fund IV (PREF IV) von der Hessischen Hausstiftung erworben. Beide Immobilien sollen umfassend saniert und neu positioniert werden.

